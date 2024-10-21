Türkiye’nin ilk yerli denizaltısı görücüye çıkıyor

İki yılda bir düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sekiz sergi salonunda bugün açıldı. Toplam 90 bin metrekare alanda düzenlenen fuar, 22-26 Ekim tarihlerinde bin 400'den fazla katılımcı firmayı ağırlayacak. Bu yıl 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak olan fuarda senenin en önemli yeniliklerden biri STM'nin ilk kez yerli ve milli olarak üretilen denizaltısı STM500 oldu. Fuarın girişinde açık havada bir kesiti sergilenen STM500, Türkiye'de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak. Dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları da gözetilerek dizayn edilen yerli ve milli STM500 denizaltısı oldukça modern özelliklere sahip.Teknolojik savaş sistemleri ile donatılan STM500, hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif, gözetleme, özel kuvvetler harekâtı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıran STM500, 30 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor. STM500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile görev icra edebilecek. Platform, dört adet atışa hazır torpido ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip bulunuyor.Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen çok sayıda ürün ve teknolojinin ilk kez sergileneceği fuarda, KIZILELMA, AKINCI, AKSUNGUR gibi platformlar da sergileniyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdi. Test uçuşu sırasında, sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı. KIZILELMA'nın seri üretimine başlandı. 2026'da 10'dan fazla KIZILELMA'nın havada olacağı açıklandı.STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, bu yıl Türk donanmasında göreve başlayan, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve STM'nin ana alt yüklenici olarak kritik görev aldığı MİLGEM Ada Sınıfından bir korvet SAHA EXPO kapsamında, Sarayburnu ve Ataköy limanlarına demir atacak. STM, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu antipersonel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren, terörle mücadelede aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA da SAHA EXPO'da olacak.STM500 klasik bir savaş denizaltısının tüm görevlerine ilave olarak özel kuvvetler harekâtı imkânlarına da sahip.250+ metre: 30 günTam Boy: 42.0 metreÇap : 4.2 metreYükseklik : 8.5 metreTonaj (dalmış): 500+ tonAzami Hız : 18+ knotİntikal Hızı: 5 knot