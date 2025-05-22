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Giriş Tarihi: 22.5.2025 13:58 Son Güncelleme: 22.5.2025 14:24

Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN’ın test uçuşları sürüyor

TUSAŞ, Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın yeni test uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. Uçak, ikinci test uçuşunda 14 dakika havada kalarak 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. Yeni prototip geliştirme ve test süreçleri devam ediyor.

DHA
Türkiye’nin ilk yerli muharip uçağı KAAN’ın test uçuşları sürüyor

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın test uçuşuna ilişkin yeni video paylaştı.

GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR BAŞARI

Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ilk test uçuşu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirildi. Bu uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN'ın yeni prototip geliştirme çalışmaları ve test süreçleri devam ederken, TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yeni video paylaşıldı. 'Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz' notu ile paylaşılan videoda KAAN'ın jet motorunun çalıştırılması ve uçuşuna ilişkin görüntüler yer aldı. (DHA)

TUSAŞ'tan KAAN paylaşımı | Video

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Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN’ın test uçuşları sürüyor
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