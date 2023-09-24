Türkiye’nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indi

YÜZDE 100 YERLİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ

Eyigün, aracın bu tesiste yerli ve milli imkanlarla yapıldığını vurgulayarak, "Çok değil 20 yıl önce araçlarda yüzde 10 düzeyinde yerlilikten bahsederdik. Ama şükür ki 20 yılda gerçekleştirilen irade ve uygulamalarla şu an aracımız yüzde 63 yerliliğe ulaşmış durumda. Klimasından, aydınlatmasına, yolcu bilgilendirme sisteminden ve anons sistemine üzerinde bir sürü yerli yapım var. Yeter mi? Hayır, devam edeceğiz." diye konuştu

Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sitemini geliştirdiklerine işaret eden Eyigün, şunları kaydetti:

"Bu aracın bir özelliği de yerli sinyalizasyon kullanacağız. ASELSAN ile Bakanlığımızın çalışması oldu. TÜBİTAK da destekledi. Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sistemiyle devreye girecek projemiz. Tünellerin açılmasından, istasyonların gerçekleştirilmesinden ya da projenin dizaynından başlayacak olursak da mühendislik açısından yine yüzde 100 yerli mühendislik ürünü proje. Kendimiz çizdik, tasarladık ve ürettik, halkımızla da 2 yıl zarfında buluşturmuş olacağız."