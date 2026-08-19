Türkiye’nin istihdam tablosu belli oldu! TÜİK açıkladı: İşsizlikte son 14 yılın en düşük seviyesi

İSTİHDAM 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi.

İstihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü de aynı dönemde 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 olarak hesaplandı.

KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 10,3

İşsizlik oranındaki gerilemeye rağmen cinsiyetler arasındaki fark devam etti. İkinci çeyrekte işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 10,3 olarak tahmin edildi.

Böylece kadınların işsizlik oranı erkeklerin işsizlik oranının üzerinde gerçekleşti.