Türkiye’nin istihdam tablosu belli oldu! TÜİK açıkladı: İşsizlikte son 14 yılın en düşük seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Dönemsel İşgücü İstatistikleri açıklandı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9'a gerilerken, işsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi olarak kaydedildi.
İSTİHDAM 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI
Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi.
İstihdam oranı 0,1 puan artışla yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.
İşgücü de aynı dönemde 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 35,3 olarak hesaplandı.
KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 10,3
İşsizlik oranındaki gerilemeye rağmen cinsiyetler arasındaki fark devam etti. İkinci çeyrekte işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 10,3 olarak tahmin edildi.
Böylece kadınların işsizlik oranı erkeklerin işsizlik oranının üzerinde gerçekleşti.
GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 13,9'A GERİLEDİ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.
Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,0 olarak tahmin edilirken, genç kadınlarda bu oran yüzde 19,3'e çıktı.
İSTİHDAMIN YÜZDE 59,8'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte hizmet sektöründe 240 bin, inşaat sektöründe 25 bin ve tarım sektöründe 10 bin kişi arttı. Sanayi sektöründe ise istihdam 121 bin kişi azaldı.
Toplam istihdamın yüzde 13,7'si tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat ve yüzde 59,8'i hizmet sektöründe yer aldı.
Böylece istihdamda en yüksek pay hizmet sektöründe gerçekleşti.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,9
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak yüzde 29,9'a geriledi.
Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olurken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0 olarak tahmin edildi.