Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bulunan Akçay 6'ncı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada komandolarla birlikte karavanadan yemek yiyen Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahalarına ismi verilen şehitler Esma Çevik ve Aybüke Yalçın'ın aileleriyle telefonda görüştü. Bayraktar, telefon görüşmelerinde şehitleri rahmetle anarken petrol üretim sahalarında Türkiye'nin kaderini değiştirecek işlere imza attıklarını söyledi.Bakan Bayraktar, ilk olarak 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit olan Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ile telefonda görüştü. Şehit Çevik'in petrol arama faaliyetlerine destek verirken rahmetli olduğunu kaydeden Bayraktar, "Hepimiz onunla ne kadar gurur duysak azdır. Anısını sonsuza kadar yaşatacak bir projeye onun ismini verdik. Bütün Türkiye onun ismini anıyor. Türkiye'nin kaderine tesir edilecek bir iş yapılıyor. Biz de şehidimizi rahmetle anıyoruz. Her daim devletimiz sizlerin yanında" ifadelerini kullandı. ANKARABAKAN Bayraktar daha sonra da 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin ateşi sonucu şehit düşen Öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ı aradı. Şehit Aybüke Yalçın'ı hiçbir zaman unutmadıklarını, Türk milletinin de unutmadığı kaydeden Bayraktar, "Sizlere bir kez daha baş sağlığı, metanet, sabır diliyoruz. Biricik kızınız şehit oldu, alçak terör örgütünün saldırısında. Allah rahmet eylesin. Ben de iki kız babası olunca sizi daha iyi anlayabiliyorum. Sizlere de milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.BAYRAKTAR, Aybüke Yalçın'ın babası ile görüşmede, Gabar'da çok büyük bir petrol faaliyeti yürüttüklerini, burada bin 200 çalışanın görev yaptığını anlatarak "Türkiye'nin kaderini değiştirecek işlere imza atıyoruz. Cumhurbaşkanımızla konuştuk, ona da ifade ettik buradaki projelerle ilgili gelişmeleri. O da çok memnun oldu. 2024 Türkiye için daha iyi bir yıl olacak" değerlendirmesini yaptı.