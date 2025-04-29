Türkiye’nin kaynak sorunu yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Şimşek, dezenflasyon programıyla çelişmediği sürece rezerv birikiminin söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda kat ettiği mesafeye ilişkin bilgi verdi. Son dönemde rezerv kaybının yüzde 58'inin dış kaynaklı olduğunu ve bu durumun birçok ülkede de yaşandığını anlatan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Son bir haftadır dalgalanmalar altın fiyatlarıyla yakından ilişkili. Türkiye'den çıkış duruldu. Vatandaşlarımız ilk defa programa güvenin göstergesi olarak bu çıkışa ilgi göstermedi. Dezenflasyonda biz bir sorun görmüyoruz. Merkez Bankası bu süreçte doğru adımlar attı. Cari açık azalacak ve ben doğrudan yatırımların da artacağına inanıyorum. Uluslararası finansal kuruluşlarının temsilcileriyle görüştüm hepsinin ülkemize bakışı olumlu. Buralardan elde ettiğimiz düşük maliyetli finansal imkanları da yapısal dönüşümde kullanacağız. Türkiye'nin şu anda bir kaynak sorunu yok."

SINIRLI KÖTÜLEŞME

Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme olduğunu belirten Şimşek, "Lirada sınırlı bir değer kaybı var, bunlar enflasyonu yukarı çeken faktörler. Petrol fiyatlarındaki düşüş dezenflasyonist. Tabii ki program tepki verdi, finansal koşullar içeride sıkılaştı. Yani ekonomide özellikle iç talep daha da yumuşayacak. Programda değişikliğe ihtiyaç yok. Enflasyonla ilgili kafamızda bir tereddüt yok" şeklinde konuştu.