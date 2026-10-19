Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu açıklandı! Rakam Ağustos ayı itibarıyla 176,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre 25 milyon dolar artarak 176,6 milyar dolara yükseldi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalan borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 243,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ DIŞ BORCU AZALDI

TCMB verilerine göre, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 76,3 milyar dolara geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri de yüzde 3 azalışla 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 0,1 düşerek 19,7 milyar dolara gerilerken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,7 artışla 22 milyar dolara yükseldi. Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 25,3 milyar dolar oldu.

DİĞER SEKTÖRLERİN DIŞ BORCU 74,6 MİLYAR DOLAR

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 74,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,8 azalarak 64,5 milyar dolara geriledi. Nakit kredi kaynaklı yükümlülükler ise yüzde 6,6 artışla 10 milyar dolara yükseldi.

KISA VADELİ DIŞ BORCUN DÖVİZ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Ağustos ayı itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunda ABD doları ve avro ilk sıralarda yer aldı.

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stokunun:

Yüzde 34'ünü ABD doları,

Yüzde 27,1'ini avro,

Yüzde 25,6'sını Türk lirası,

Yüzde 13,3'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 67 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 75,1 milyar dolara geriledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör