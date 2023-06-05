Türkiye’nin küresel enerji rolünü güçlendireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için, yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamaya var gücümüzle çalışacağız. Bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz" dedi. Bayraktar, 21 yılda birçok piyasa reformuyla, yapısal anlamda enerji ve tabii kaynaklar alanında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini, 2017'de açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'yla enerjide arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerinin ortaya konulduğunu belirtti. Bayraktar, iklim krizi, pandemi, dünyada yaşanan tedarik zinciri problemi, artan ham madde ve enerji fiyatları, daralan finansal piyasalar, Rusya Ukrayna Savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bütün olumsuzluklara rağmen 2017 yılında ortaya konan orta ve uzun vadeli tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi için başarıyla çalışmaya devam edildi" diye konuştu. Bayraktar, enerjide Türkiye'nin Yüzyılı altyapısını hazırlamak için bugüne kadar katkı sağlayan, birlikte çalıştığı, önceki dönem enerji bakanları Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkür etti. Fatih Dönmez de görevi Bayraktar'a bırakmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası yol haritasının meyveleri toplanmaya başlanırken, bakanlık yaptığı dönemdeki en önemli ekip arkadaşlarından Alparslan Bayraktar'ın Enerji Bakanı olması ile birlikte Türkiye enerjide şampiyonlar ligine emin adımlarla yükselecek. Bakan Bayraktar'ın ajandasında öncelikli proje olarak yer alacak Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün bir yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor. Akkuyu NGS tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Tesis sayesinde yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önlenecek. Projede yerli katkı oranı 6.5 milyar dolar olacak. 20 milyar dolarlık bir yatırım ile inşa edilen Akkuyu NGS 60 yıl boyunca aralıksız bir şekilde Türkiye için elektrik üretecek. Reaktör ömrü gerek görülür ise 20 yıl daha uzatılabilecek. Böylece toplamda 80 yıllık bir kullanım ömrü olacak. Santral yılda 35 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek.