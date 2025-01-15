Türkiye’nin lojistik gücü büyüyor!

"LOJİSTİK MERKEZLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Lojistik merkezlerin ve yük merkezlerinin, ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendiren ve taşımacılık faaliyetlerini daha ekonomik ve verimli hale getiren önemli tesisler olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Lojistik merkez projelerimiz, ülkemizin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmak ve taşımacılığı daha ekonomik hale getirmek için stratejik öneme sahip. Kayseri ve Niğde'deki bu yatırımlarla hem sanayicilerimize destek sunuyor hem de demiryolu taşımacılığına önemli bir ivme kazandırıyoruz. Bu merkezler, ulaşım yollarının geliştirilmesi ve ulaşım modları arasında etkin bağlantı kurulmasıyla sanayicilerimize büyük avantajlar sağlıyor. Depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma ve elleçleme gibi işlemlerin daha hızlı ve maliyet etkin yapılabilmesi için lojistik merkezlere büyük önem veriyoruz" dedi.