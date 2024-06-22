Türkiye’nin LPG ihracatı geçen yıl arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yıllık LPG sektör raporundan derlenen verilere göre, rafinerici lisansı sahiplerinin, geçen yıl toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16,4 azalarak 920 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 17 farklı ülkeye ve bölgeye LPG ihracatı yapıldı, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke ise İsviçre, Lübnan, Romanya, Bulgaristan ve Tunus oldu.

Avusturya ve Cibuti'ye de geçen yıl ilk kez ihracat gerçekleştirildi. İhracat faaliyetleri başlıca İsdemir, Körfez Petrokimya, İskenderun ve Aliağa Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldü

Böylelikle, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ihracatı, geçen yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı, geçen yıla göre yüzde 21,49 artarak 3 milyon 893 bin 751 ton oldu.

Toplam 13 farklı ülke ve bölgeden LPG ithalatı yapıldı. En çok ithalat yapılan ilk 5 ülke ise Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Nijerya olarak gerçekleşti.

Ülke ve bölgelere göre ihracat miktarları ise şöyle: