Türkiye’nin milli geliri 62 trilyon lirayı aştı

KATMA DEĞERDE EN BÜYÜK PAY MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN

Toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı mali olmayan şirketler yaptı. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2025 yılında yüzde 55,5 olarak gerçekleşti.

Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

TASARRUFLARIN GSYH'YE ORANI YÜZDE 29,9

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2025 yılında yüzde 29,9 oldu.

Söz konusu oran mali olmayan şirketlerde yüzde 15, hanehalkında yüzde 9,1, mali şirketlerde yüzde 1,7 ve genel devlette yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Böylece toplam ekonomide gayrisafi tasarrufların GSYH içerisindeki payı yüzde 30'a yaklaşmış oldu.