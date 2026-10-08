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Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:34 Son Güncelleme: 8.10.2026 10:36

Türkiye’nin milli geliri 62 trilyon lirayı aştı

TÜİK'in 2025 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH), bir önceki yıla göre yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin liraya ulaştı.

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İHA Ekonomi
Türkiye’nin milli geliri 62 trilyon lirayı aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verilerini açıkladı. Buna göre Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2025 yılında yüzde 41,4 artarak 62 trilyon 288 milyar 195 milyon 804 bin TL oldu.

KATMA DEĞERDE EN BÜYÜK PAY MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN

Toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı mali olmayan şirketler yaptı. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2025 yılında yüzde 55,5 olarak gerçekleşti.

Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

TASARRUFLARIN GSYH'YE ORANI YÜZDE 29,9

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2025 yılında yüzde 29,9 oldu.

Söz konusu oran mali olmayan şirketlerde yüzde 15, hanehalkında yüzde 9,1, mali şirketlerde yüzde 1,7 ve genel devlette yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Böylece toplam ekonomide gayrisafi tasarrufların GSYH içerisindeki payı yüzde 30'a yaklaşmış oldu.

HANEHALKI TASARRUF ORANI YÜZDE 14,3'E ÇIKTI

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranını ifade eden gayrisafi hanehalkı tasarruf oranında da artış görüldü.

2024 yılında yüzde 13,9 olan hanehalkı tasarruf oranı, 2025 yılında yüzde 14,3'e yükseldi.

Veriler, hanehalkının harcanabilir geliri içerisindeki tasarruf payının bir önceki yıla göre arttığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN NET BORÇLANMA POZİSYONU ARTTI

Toplam ekonominin net borç verme/net borç alma pozisyonunda da değişim yaşandı.

2024 yılında toplam ekonomi, GSYH'nin yüzde 0,9'u oranında net borç alan konumundaydı. 2025 yılında ise bu oran GSYH'nin yüzde 1,8'i seviyesine yükseldi.

Buna göre toplam ekonomi 2025 yılında da net borç alan pozisyonunu sürdürdü.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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Türkiye’nin milli geliri 62 trilyon lirayı aştı
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