Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin milli lokomotifine Avrupa ve dünya pazarı yolu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik aşama tamamlandı
Giriş Tarihi: 20.08.2026 14:03

Türkiye'nin milli lokomotifine Avrupa ve dünya pazarı yolu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik aşama tamamlandı

TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli E5000 lokomotifinin Avrupa Birliği sertifikasyon süreci tamamlandı. TSI belgesinin teslim edilmesiyle lokomotifin Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önü açıldı.

DHA Ekonomi
Türkiye’nin milli lokomotifine Avrupa ve dünya pazarı yolu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik aşama tamamlandı
  • ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen E5000 lokomotifinin Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını açıkladı. Lokomotifin üretim tesisinde ve saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından TSI belgesi TÜRASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

E5000 İÇİN AVRUPA PAZARININ ÖNÜ AÇILDI

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, E5000'ün Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını belirtti.

Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E5000'in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecini tamamladık. Üretim tesisimizde ve E5000'in saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından, lokomotifimizin TSI belgesini Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim ettik." ifadelerini kullandı.

DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGELENDİ

E5000'ün TSI belgesini almasıyla lokomotifin uluslararası standartlara uygunluğu belgelendirilmiş oldu.

Uraloğlu, "Böylece E5000'in dünya standartlarında üretilebildiğini belgelemiş, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önünü açmış olduk." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki kabiliyetlerinin büyütülmeye ve yerli üretim gücünün dünya pazarlarına taşınmaya devam edileceğini belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #TÜRASAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin milli lokomotifine Avrupa ve dünya pazarı yolu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik aşama tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA