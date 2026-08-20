Türkiye’nin milli lokomotifine Avrupa ve dünya pazarı yolu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik aşama tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen E5000 lokomotifinin Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını açıkladı. Lokomotifin üretim tesisinde ve saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından TSI belgesi TÜRASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edildi.