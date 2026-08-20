Türkiye’nin milli lokomotifine Avrupa ve dünya pazarı yolu! Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik aşama tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen E5000 lokomotifinin Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını açıkladı. Lokomotifin üretim tesisinde ve saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından TSI belgesi TÜRASAŞ Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
E5000 İÇİN AVRUPA PAZARININ ÖNÜ AÇILDI
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, E5000'ün Avrupa Birliği sertifikasyon sürecinin tamamlandığını belirtti.
Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E5000'in Avrupa Birliği sertifikasyon sürecini tamamladık. Üretim tesisimizde ve E5000'in saha performansında gerçekleştirilen zorlu testlerin ardından, lokomotifimizin TSI belgesini Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürlüğümüze teslim ettik." ifadelerini kullandı.
DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGELENDİ
E5000'ün TSI belgesini almasıyla lokomotifin uluslararası standartlara uygunluğu belgelendirilmiş oldu.
Uraloğlu, "Böylece E5000'in dünya standartlarında üretilebildiğini belgelemiş, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına satışının önünü açmış olduk." dedi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki kabiliyetlerinin büyütülmeye ve yerli üretim gücünün dünya pazarlarına taşınmaya devam edileceğini belirtti.