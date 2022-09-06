Türkiye’nin mobilya ihracatı 3,1 milyar dolara ulaştı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, rekor ihracat rakamlarıyla farklı sektörlerdeki istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye'nin 2022 Ağustos ayı ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AĞUSTOS İHRACATI OLDU

Açıklanan rakamlara göre, Türkiye'nin dış satımı geçen ay yüzde 13,2'lik artışla 21,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek ağustos ihracatı oldu. Ocak-ağustos döneminde ise ihracat yüzde 18,3 artışla 165 milyar 672 milyon dolara erişti.

Ekonomiye katkısını yatırım ve ihracat rakamları ile artırmaya devam eden Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri sektörünün ağustos ayı ihracatı da 733 milyon dolar olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi. Sektörün yılın 8 ayında Türkiye ihracatına katkısı ise 5,45 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

İhracat payında artışını her ay devam ettiren mobilya sektörü ise ağustos ayında toplam 407 milyon dolar ihracata imza attı. Mobilya sektörünün 8 aylık ihracatı da toplamda 3,11 milyar dolara ulaştı.

Mobilya sektörünün yılın 8 ayında en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada 337 milyon dolar ile Irak bulunurken ikinci sırada 272,4 milyon dolar ile Almanya yer aldı. İsrail'e yapılan ihracat 169,5 milyon dolar olurken dördüncü sıradaki ABD'ye 169,3 milyon dolar, beşinci sıradaki Fransa'ya ise 141,7 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı gerçekleştirildi.