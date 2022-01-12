Türkiye’nin mobilya ihracatı 4,3 milyar dolara ulaştı

AA muhabirinin İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği rakamlarından elde ettiği verilere göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 25,7 artarak 7 milyar dolara yükseldi.

Sektör içerisinde en büyük payı oluşturan mobilyanın ihracatı ise yüzde 23,9'luk artışla 4,28 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayı ihracatı ise mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 714,5 milyon dolar, mobilyada 430,9 milyon dolar oldu.

Mobilya sektörü geçen yıl en çok ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve İsrail'e ihracat yaptı. Bu dönemde en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç edildi.

SEKTÖR İHRACAT RAKAMLARINDAN OLDUKÇA MEMNUN

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün, geçen yıl gerçekleştirdiği ihracattan son derece memnun olduğunu ve 2022'ye motivasyonu yüksek bir şekilde girdiğini söyledi.

"Türkiye, 2021'de ihracatta inanılmaz bir ivme yakaladı ve bir rekora imza attı" diyen Güleç, mobilya sektörünün de bu ivmedeki katkısını artırdığını kaydetti.

Güleç, sanayicilerin bu dönemde sektörün dünya ticaretindeki payının artması için üzerine düşen tüm sorumlulukları fazlasıyla yerine getirdiğini ve pastadan paylarına düşeni aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobilya ihracatındaki yaklaşık yüzde 23'lük artışta üreticilerimizin girişimci, yatırımcı, ileriyi gören yapılarının katkısı büyük. Ayrıca, sektör temsilcilerimizin dünyada her geçen gün artan etkilerini de azımsamamak gerekiyor. Sektör oyuncularımızın global anlamdaki tanınırlıkları sayesinde dünya mobilya ticaretinden her geçen gün daha fazla pay alıyoruz. Sektörümüz, ihracatla sadece kendi ürünlerini dünyaya sunmuyor, aynı anda Türk mobilyacısını, kalitesini, tasarımını da dünyaya açıyor. Bu dalganın etkisiyle 4,28 milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Yılbaşında ortaya koyduğumuz 4 milyar dolarlık ihracat hedefimizi aştık."

MOBİLYA İHRACATINDA 2022 HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR

Ahmet Güleç, sektörün 20 yılda artan bir şekilde yaptığı yatırımların, tasarım ve AR-GE çalışmalarının meyvesini almaya başladığını ifade ederek, 2022'nin de aynı şekilde yatırım, tasarım, üretim ve ihracat anlamında ön plana çıkacakları bir yıl olacağını söyledi.

Bu yıl hep birlikte yeni başarı hikayelerinin temellerini atacaklarını belirten Güleç, şunları kaydetti:

"Yeni yılla birlikte sektör olarak yeni ihracat hedeflerine odaklanmamız gerekiyor. 2022'de gözümüzü mobilyada 6 milyar dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ise 9 milyar dolarlık ihracata diktik. Sanayicimiz, tedarikçimiz, üreticimiz ve ihracatçımızla bu rakamların da ulaşılabilir olduğunu ve sektörümüzün ülke ekonomisine neler kazandırabileceğini 20 yıldır olduğu gibi 2022'de de göstereceğiz."