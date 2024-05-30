Türkiye’nin petrol ithalatı martta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 6,1 artarak 2 milyon 682 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,5 artışla 1 milyon 162 bin 471 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 4 milyon 179 bin 826 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 623 bin 817 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 459 bin 444 tonla Irak ve 172 bin 676 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 artarak 344 bin 87 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 3,8 artışla 2 milyon 169 bin 877 tona çıktı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 4,1 artarak 2 milyon 643 bin 550 ton olarak kayıtlara geçti.