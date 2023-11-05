Türkiye’nin risk primi 2 yılın dibine indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumundaki ifadelerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin risk primindeki (CDS) gerileme yeniden hız kazandı.Mayıs ayında 725 baz puan seviyesinde olan Türkiye'nin CDS'i, 3 Kasım Cuma günü 365 baz puan civarına inerek son 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Risk priminde mayıstan bu yana yaşanan düşüş yüzde 49.6'e ulaştı. 1 Kasım'da 401 olan risk priminde, Başkan Erkan'ın kararlılık mesajının ardından yüzde 9'a yakın düşüş gerçekleşti. Türkiye'nin CDS'i, 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu toplantısında ilk kez basının karşısına geçen Erkan'ın açıklamalarının piyasalarda olumlu karşılanmasının ardından iki yıl sonra ilk kez 400 seviyesinin altına gerilemişti.TL varlıklara yabancı yatırımcı ilgisinde artışı yansıtan CDS düşüşü, jeopolitik risklere karşın TCMB'nin dezenflasyonun tesis edilmesine yönelik kararlı adımları, Türkiye'nin dış finansmana erişimi artırmayı sürdürmesi, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sinyallerle birlikte devam ediyor. Analistler, hem enflasyonla mücadelede gösterilen net tutum hem de ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin Türkiye'ye ilişkin risk algısını zayıflattığını aktararak, bu durumun CDS'lerdeki harekette görülebildiğini söyledi. İsrail- Filistin çatışmasının devam ettiği ve savaşın daha geniş alanlara yayılma riskinin bulunduğu bugünlerde Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemenin umut verici olduğunu ifade eden analistler, Erkan'ın sunumundaki ifadelerinin de enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.TCMB Başkanı Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumuna dair yabancı yatırım bankalarının analizlerinde, "enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkılaştırmanın devam edeceğine" yönelik kararlılık vurgusu öne çıktı. MORGAN STANLEY:Morgan Stanley'in CEEMEA ülkelerine yönelik haftalık raporundaki Türkiye'ye ilişkin değerlendirmede, Erkan'ın "enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkılaştırma adımlarının devam edeceği" sinyali verdiği belirtildi. CITIBANK: Citibank'ın raporunda, "Başkan Erkan'ın vurguladığı konular arasında '2024 yılının ikinci yarısında başlayacak dezenflasyonun TL cinsi varlıklara yönelik ilginin artışı, enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkılaştırmanın devam edeceği hususları önem arz etmektedir" denildi.