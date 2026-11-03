Türkiye’nin rüzgârı için kıyasıya rekabet

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2026) yarışmalarında, toplam 1500 megavatlık rüzgâr enerjisi kapasitesi için teklifler belirlendi. Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'da gerçekleştirilecek 7 proje için düzenlenen yarışmalara 11 şirket katıldı. Yarışmalarda elektrik satış fiyatı kilovatsaat başına 3.50 euro/sent seviyesinde oluştu. Bakanlıkta gerçekleştirilen yarışmalarda kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından 10 bin euro katılım bedeli üzerinden açık artırmaya geçildi. Yarışmalarda elektrik satış fiyatı için tavan 5.50 euro/sent, taban ise 3.50 euro/sent olarak belirlendi. Şirketler, birim fiyatının yanı sıra megavat başına ödenecek katkı payı üzerinden rekabet etti.
2 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES- 2026) yarışmaları sonucunda KDV dahil toplam 75.5 milyon euro katkı bedeli ortaya çıktığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1500 megavatlık kapasiteyle yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Yarışmalara katılan şirketlere teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti: "Büyük bir rekabet içerisinde geçen yarışmalar, Türkiye enerji sektörüne olan güveni ve yatırımcı ilgisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu kapasitelerin bir an önce hayata geçirilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum."
BALIKESİR'DE 685 MW KAPASİTE
Yarışmalar kapsamında Balıkesir'de toplam 685 megavat kapasiteye sahip dört proje için teklifler alındı. 140 megavatlık Balıkesir-1 RES yarışmasında Poyraz Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, 9. turda megavat başına 42 bin euro katkı payıyla en iyi teklifi verdi. 235 megavatlık Balıkesir-2 RES yarışmasında Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ, 3. turda sıfır euro katkı payıyla öne çıktı. 170 megavatlık Balıkesir-3 RES yarışmasında ise Fe Girişim Enerji Üretimi İnşaat ve Dış Ticaret AŞ, megavat başına 20 bin euro katkı payıyla ilk sırada yer aldı. Balıkesir-4 RES için düzenlenen 140 megavatlık yarışmada 32 tur gerçekleştirildi. Yarışmada megavat başına 154 euro katkı payıyla Fe Girişim Enerji Üretimi İnşaat ve Dış Ticaret AŞ en iyi teklifi sundu.
ÜÇ ŞEHİRDE 815 MEGAVAT
Sivas'ta 320 megavat kapasite için düzenlenen yarışmada Metgün Enerji Yatırımları AŞ, 4. turda megavat başına 30 bin euro katkı payıyla en iyi teklifi verdi. Manisa'da 235 megavatlık proje için gerçekleştirilen yarışmada Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ, megavat başına 16 bin euro katkı payıyla ilk sıraya yerleşti. Kütahya'daki 260 megavatlık RES yarışmasında ise Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ, 17. turda megavat başına 72 bin euro katkı payıyla en iyi teklifin sahibi oldu.