Türkiye’nin rüzgârı için kıyasıya rekabet

2 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1500 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES- 2026) yarışmaları sonucunda KDV dahil toplam 75.5 milyon euro katkı bedeli ortaya çıktığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1500 megavatlık kapasiteyle yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Yarışmalara katılan şirketlere teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti: "Büyük bir rekabet içerisinde geçen yarışmalar, Türkiye enerji sektörüne olan güveni ve yatırımcı ilgisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu kapasitelerin bir an önce hayata geçirilerek ülkemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum."