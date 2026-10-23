Türkiye’nin şirket haritası açıklandı: İşte en çok kurulan-kapanan şirketler listesi

EN FAZLA ŞİRKET TİCARET SEKTÖRÜNDE KURULDU

Eylülde kurulan şirket ve kooperatiflerin sektörlere göre dağılımında toptan ve perakende ticaret ilk sırada yer aldı. Bu alanda 3 bin 224 şirket ve kooperatif kurulurken inşaat sektöründe 1.290, imalat sektöründe ise 1.162 kuruluş gerçekleşti.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinde de inşaat sektörü öne çıktı. Eylülde bu alanda 563 işletme kurulurken toptan ve perakende ticarette 311, imalatta 84 işletme faaliyete başladı.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin 719'u toptan ve perakende ticaret, 327'si imalat, 199'u ise inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinde de 451 işletmeyle toptan ve perakende ticaret ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 198 işletmeyle inşaat, 122 işletmeyle imalat izledi.

Eylülde 69 kooperatif kuruldu. Bunların 39'u konut yapı, 18'i işletme, 5'i ise tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyete geçti.