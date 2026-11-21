Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Fatih sondaj gemisi için 23 milyon 764 bin litre, Abdülhamid Han sondaj gemisi için 17 milyon 992 bin litre, Yavuz sondaj gemisi için 18 milyon 772 bin litre, Kanuni sondaj gemisi için 16 milyon 588 bin litre ve Yıldırım sondaj gemisi için 21 milyon 684 bin litre akaryakıt alınacak.

Ayrıca, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi için 13 milyon litre, Oruç Reis sismik araştırma gemisi için 8 milyon litre ve Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi için 10 milyon litre akaryakıt tedarik edilecek.

Karadeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemilerinin yakıt ikmalinin öncelikli olarak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda deniz tankerleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İhtiyaç halinde kara tankerleriyle de yakıt ikmali yapılabilecek.

Sismik araştırma gemilerinin yakıt ikmali ise İstanbul, Samsun, Ordu, Ünye, Zonguldak, Filyos, Giresun, Rize, Trabzon, Mersin ve Antalya limanlarında yapılacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi'nin akaryakıt ihtiyacı da Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndan karşılanacak.

Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da TPAO Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak. İhale kapsamında akaryakıt tedarik süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 ay olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör