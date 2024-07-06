Türkiye’nin tanıtımı emin ellerde

Türk turizm sektörü atağa geçti. Dünya listesinde ilk sıralara tırmanmaya başlayan, 200'den fazla ülkede tanıtım yapan ve turizm çeşitliliğiyle sezonu 12 aya çıkaran Türkiye, dünyada en çok ziyaretçi alan ülkeler sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu istikrarlı büyümenin arkasında ise hiç şüphesiz atılan doğru adımlar yer aldı. Öyle ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15 Temmuz 2019 tarihinde kurduğu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'nin dünyada tanıtımında çok güçlü bir rol oynuyor.Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren TGA, Türkiye'deki turistik noktaların her birini birer marka haline getiriyor. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerini yürütüyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, TGA yılın ilk yarısında 200'ün üzerinde ülkede Türkiye'nin tanıtımı için TV iletişimi gerçekleştirdi. Dijital iletişim yoluyla 69 ülkede 6 milyar gösterime ulaşan TGA, 37 ülkede ise 141 kampanyayı hayata geçirdi. 83 ülkeden alanında uzman 2 bin 134 alanında uzman ismi Türkiye'de ağırlayan TGA, sosyal medyada 9 mecrada 15.4 milyon takipçi sayısına ulaşmayı başardı. Web platformunda 80 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaşan TGA, GoTürkiye markasıyla da 3.5 milyon takipçi sayısına ulaşarak bu alanda liderliğe oturdu.Bu güçlü tanıtım stratejisinin meyvelerini toplayan Türkiye, bu yıl 60 milyon turist, 60 milyar dolarlık gelir hedefi belirledi. Bu hedefe emin adımlarla ilerleyen Türkiye, yılın ilk 5 ayında 18 milyon ziyaretçi ağırlamayı başardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2024 yılı Ocak- Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12.47 artarak 17 milyon 809 bin 78 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine bakıldığında, ziyaretçilerin 15 milyon 784 bin 213'ü yabancılardan oluştuğu görüldü. 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçiyle Almanya Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke oldu. Almanya'yı Rusya İran, Bulgaristan ve Britanya izledi. 2024 yılı mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayıları 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 14 artarak 5 milyon 130 bin 119 olarak hesaplandı.