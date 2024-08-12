Türkiye’nin tarım sigortaları tecrübesi Türk devletlerine aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yumaklı, Türkiye ve Kazakistan arasında sürekli ivme kazanan işbirliğini daha da ileriye götürmek istediklerini aktardı.

Bu ilişkilerin gelişmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in dostluğunun sağladığına işaret eden Yumaklı, bu iyi ilişkilerin iki ülke arasındaki ticarete de yansıdığını söyledi.

Yumaklı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 6,5 milyar doları geçtiğini belirterek, "Bunu iki ülkenin de yeterli bulmadığını ve rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı arzuladığımızı ifade etmek isterim. Tarımsal ticaretimiz ise geçen yıl 300 milyon dolar olarak gerçekleşti, potansiyelimizin çok altındaki bu rakamı daha yukarılara taşıma arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Bu potansiyeli harekete geçirmek için iki ülke arasındaki 4 anlaşmaya imza attıklarını bildiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüz ile Kazakistan'ın Ulusal Tarım Bilimleri Eğitim Merkezi arasında imzalanmış olan Tarımsal Araştırma ve İşbirliği İyi Niyet Protokolü, Kazakistan Tarım Bakanlığı Ulusal Tarım Bilimleri Eğitim Merkezi ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında uluslararası bilimsel ve pratik işbirliğine ilişkin protokol, Kazakistan Tarım Bakanlığına bağlı Ulusal Tarım Bilimi Eğitim Merkezi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında işbirliğine dair protokol ve Bakanlığımız ile Kazakistan Tarım Bakanlığı Arasında Devlet Destekli Tarım Sigortaları Alanında İşbirliği Konusunda Niyet Beyanı."

Yumaklı, anlaşmalarla, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret yanında karşılıklı tecrübe aktarımının da ön plana çıkacağını aktardı.

Yakın zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde tarım sigortaları sisteminin kurulması için çalışma yaptıklarını bildiren Yumaklı, "Bunun ilk örnekleri Azerbaycan ve Özbekistan oldu. İnanıyorum ki bugün imzalanan niyet beyanıyla da benzer bir sistemin kurulması için beraberce hareket edeceğiz. Tarım sigortaları konusunda nihai hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Sigortaları Birliğinin kurulmasıdır. İnşallah bu ve benzeri işbirlikleri bu birliğin kurulmasının önünü açmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.