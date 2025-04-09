Türkiye’nin telefonları çalmaya başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 13 Nisan'da Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak EXPO 2025'e ilişkin İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Türkiye'nin görece diğer ülkelere göre daha avantajlı olduğunu belirterek, ABD pazarında yeni fırsatlar yaratmak için harekete geçtiklerini ve çok yönlü ticaret diplomasisi yürüteceklerini söyledi. Bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturduklarını belirten Bakan Bolat, "Gerek ürünler, sektörler bazında gerekse ABD Ticaret Bakanlığı ile müzakereler bazında çok yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz" dedi. Mayıs ortalarında bir kongre vesilesiyle Amerikan özel sektörüyle, ABD ticaret temsilcileriyle bir araya gelineceğini aktaran Bolat, "Öncesinde bakan yardımcılığı düzeyinde görüşmelere başlandı. Bazı firmalar telefonlarının çaldığını söylemeye başladı. Firmalarımıza fiyat, üretim, kapasite soruyorlar. Büyük sipariş geldiğinde firmalarımız tedariki kolayca karşılayamayabilir. O nedenle firmalarımıza birlikte hareket etmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

KÜRESEL TİCARETTE ORTALIK TOZ DUMAN

Küresel ticarette ortalığın toz duman olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, "Bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Bizim birinci vazifemiz yumruk almadan kendimizi korumak. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine ileri hamleler yaparak ihracatımızı artırmak" dedi. Bolat, "Dünya ticaret savaşlarının yoğun bir şekilde artık yapıldığı, hızlandığı ve neredeyse kontrolün de ciddi manada kaybedildiği bir süreçte biz yine ihracata dayalı büyüme modeliyle yola devam edeceğiz" diye konuştu. Afrika ile yakınlaşma stratejisi, yeniden Asya stratejisi, uzak ülkeler stratejisi ve İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejilerinin bulunduğuna dikkat çeken Bolat, "Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'ni sorunlarını çözüp Gümrük Birliği'ni hizmetler sektörüne genişletme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

JAPONYA'DA TÜRKİYE ŞOVU

Bakan Bolat, EXPO 2025 Osaka'da 900 metrekarelik büyük bir Türkiye pavyonunun olduğunu belirterek, etkinliğin 6 ay süreceğini ve 25 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiğini ifade etti. Bolat, "Dünyanın bu en büyük tanıtım ticaret ve turizm buluşmasında ülkemizin yerini alması ve dünyanın önemli bir ekonomik ve ticaret gücü olarak varlığımızı ortaya koymamız önemli" dedi.