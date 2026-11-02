Türkiye’nin Turcorn hedefi belli oldu! Yatırım, vize ve dijital... Girişimcilere yeni destekler geliyor

Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2027 yılında yeni destek ve yatırım mekanizmalarının devreye alınması planlanıyor. Yıllık girişim yatırım büyüklüğünün 500 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarılması, değeri 1 milyar doları aşan Turcorn sayısının ise 13'e yükseltilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve küresel rekabet güçlerinin artırılması için çalışmalar yürütülecek.

GİRİŞİMCİLERE YENİ DESTEK ÇAĞRILARI AÇILACAK

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin katma değer üreten, nitelikli istihdam sağlayan girişimlere dönüşmesi için fikir aşamasından pazara kadar uzanan süreçler desteklenecek.

Yenilikçi ve teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetler geliştirebilen erken aşama firmalarının kurulması ve büyümesi amacıyla Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında yeni çağrılar açılacak. Programın başvuru, destek ve izleme süreçleri de yürütülecek.

TÜBİTAK'ın girişimcilik desteklerine bu yılın ocak-eylül döneminde 2 bin 844 başvuru yapıldı. Geçen yıl 210 girişimci desteklenirken yıl içinde aktarılan destek tutarı, 2026 sabit fiyatlarıyla 255,12 milyon lira olarak gerçekleşti.

KOBİ'LERİN AR-GE VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLENİYOR

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ'lerin ve girişimcilerin araştırma-geliştirme (AR-GE), yenilik ve dijital dönüşüm kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor. Ortak kullanım ve test altyapıları üzerinden girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine de katkı sağlanıyor.

IPA-II döneminde yaklaşık 260,1 milyon avro bütçeli 43 projeyle araştırma, üretim, dijital dönüşüm ve test altyapıları güçlendirildi.

IPA-III döneminde ise sanayinin yeşil ve dijital dönüşümü, araştırma ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği değer zincirleriyle entegrasyonun güçlendirilmesi amacıyla toplam 58,5 milyon avro bütçeli 16 proje programlandı.

Dijital Avrupa Programı kapsamında Türkiye'den 118 kurum ve kuruluş, 14,3 milyon avro destekle 21 projede yer aldı. Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri aracılığıyla da 8 konsorsiyuma 7,5 milyon avro hibe sağlandı.

TÜRKİYE TECH VISA PROGRAMI ULUSLARARASI ALANDA TANITILACAK

Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yetenekler ile yenilikçi iş modelleri geliştiren teknogirişimlere yönelik Türkiye Tech Visa Programı'nın uluslararası tanıtımı geliştirilecek.

2027 yılında hedef ülke ve bölgelerin yanı sıra girişimciler, uzaktan çalışan teknoloji profesyonelleri ve yatırımcılar dikkate alınarak uluslararası tanıtım ve entegrasyon faaliyetleri yürütülecek.

Programla, başarılı teknoloji uzmanlarının ve teknogirişimlerin Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katılmasının hızlandırılması ve ülkede faaliyet göstermelerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Tech Visa kapsamında eylül ayı itibarıyla 634 teknogirişim başvurusu alındı, 135 başvuru kabul edildi ve 60 teknogirişim kuruldu.

GİRİŞİMCİLERİN ŞİRKETLEŞME SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞECEK

Teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir iş modeline sahip girişimlere yönelik Dijital Şirket Platformu hayata geçirilecek.

Teknogirişim Rozeti sahibi firmaların kamu destekleri, teşvikler, ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri ile kamu alımlarında önceliklendirilmesine yönelik uygulama süreçleri geliştirilecek.

Teknogirişimcilerin geliştirdiği ürünlerin, Devlet Malzeme Ofisi bünyesindeki Tekno Katalog Platformu gibi araçlarla entegrasyonu sağlanacak. Böylece ürünlerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için girişim sermayesi fon çağrıları, fonların fonu mekanizmaları, eş yatırım ve alternatif finansman araçlarına yönelik çalışmalar da yürütülecek. Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun yatırımları ise 2027 sonuna kadar devam edecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör