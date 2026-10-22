Türkiye’nin yeni nükleer santraline Kanada talip! 30 milyar dolarlık NGS’ye kapı aralanabilir

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin 21-24 Ekim tarihlerindeki Türkiye ziyareti, enerji alanında yeni anlaşmaların önünü açabilecek kritik görüşmelere sahne olacak.

SİNOP VE TRAKYA RADARLARINDA

Kanada ile Karadeniz kıyısında yer alan Sinop'ta kurulması planlanan yeni nükleer santral başta olmak üzere yine Trakya'da kurulması planlanan diğer santral ile ilgili de görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Enerji Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin rekabetçi tekliflere açık olduğunu ve en iyi teklifi veren ülke ile yola devam kararının alınacağını kaydetti.

CANDU TEKNOLOJİSİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Bir anlaşmaya varılması halinde Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisini Türkiye'ye getirmesi değerlendiriliyor. Görüşmeler kapsamında, Kanadalı şirketin projeye yönelik olası teklifinin uygulanabilirliğinin incelenerek ortak bir çalışma grubu oluşturulması bekleniyor.

CANDU (Canada Deuterium Uranium) teknolojisi ağır su soğutucu kullanan, zenginleştirilmemiş doğal uranyum ile çalışabilen Kanada tasarımı basınçlı bir nükleer reaktör teknolojisi olarak biliniyor. Reaktör, çalışmasını durdurmaya gerek kalmadan çalışırken yakıt ikmali yapılabilmesiyle diğer nükleer sistemlerden ayrılıyor.

30 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye Sinop'ta toplam 4 bin 560 megavat gücünde 4 reaktör inşa etmeyi planlıyor. Yapılacak santralin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılaması hedeflenirken, santral için toplam yatırım tutarının 30 milyar doları bulması bekleniyor.

Trakya'da inşa edilmesi planlanan NGS'nin ise yine 4 reaktör olacak şekilde 4 bin 800 megavat gücünde olması ve 30 milyar dolar mal olması bekleniyor.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör