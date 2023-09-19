Türkiye’siz bir ticari koridor olamaz

Avrupa Ücretli Yol ve Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) üyelerinin katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenen ASECAP DAYS 2023 Zirvesi başladı. Zirvenin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin çok önemli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu projenin hayata geçmesi AB ile olan ortaklığımızı daha da önemli kılacak ve Türkiye'siz bir uluslararası ticari koridor olamayacağı gerçeğini perçinleyecektir" dedi. Asya ve Avrupa arasında, doğu-batı güzergâhında yer alan ve üç ana koridordan biri olan Orta Koridor'un Çin'den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağladığını dile getiren Uraloğlu, bunun "Çin'den Londra'ya kesintisiz bir taşımacılık hattı" sağlanmasına hizmet ettiğini söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Doğu, Hazar havzası, Akdeniz havzası, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde etkili bir konumda bulunduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşabilmektedir. Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik bir konuma sahiptir. Hem coğrafi konumuyla hem de tarihi sürekliliğiyle aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir ve hiç şüphesiz Türkiye Avrupa'nın başlangıç noktasıdır."Türkiye'nin son 21 yılda ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerde önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşımanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Uraloğlu, son 21 yılda hayata geçirilen dev projelerden bahsederek, kamuözel iş birliği (KÖİ) yöntemiyle hayata geçirilen projeler ile ilgili bilgiler verdi. KÖİ'nin dünya üzerinde 135 ülke tarafından uygulanan bir model olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'de ilk olarak Göcek Tüneli'nin yapımıyla başlayan bu modelin zamanla hayata geçen başarılı büyük ulaşım projeleri sayesinde dünyada "Türk modeli" olarak bilinmeye başladığını bildirdi. Uraloğlu, hayata geçirdikleri Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda "sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığına, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarına, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesiyle yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılmasına ve mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasına" yer verdiklerini anlattı.UraloğluKÖİ modeli sayesinde kısa sürede ve kamu kaynağı kullanmadan projelerin hayata geçirildiğini kaydederek, "7 ila 20 yıl arasında tamamlanan projeleri bu modelle 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz. Bu projelerde, özel sektör dinamizmini, kamu deneyimini ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğini bir araya getirerek risk paylaşımı sağladık ve projelerimizi hızla hayata geçirdik. Ayrıca KÖİ projelerimiz, orta ve uzun vadede devlete gelir getirme kapasitesine de sahiptir" şeklinde konuştu. Uraloğlu, bu projeleri başarıyla yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüm süreçlerde büyük tecrübe kazanarak bu alanda uluslararası bir otorite olduğunu vurguladı.YATIRIMLARI yeşil dönüşüm vizyonuna paralel olarak hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, iklim krizinin olumsuz etkilerini önemsediklerini belirterek, "2053 net sıfır emisyon hedefimizle, kara yolu taşımacılığını yüzde 72'den 57'ye düşürmeyi, demir yolu yük taşımacılığını da yüzde 5'ten 22'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede karbon salımından büyük oranda azalma sağlayacağız" diye konuştu.TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre Türkiye'nin hizmet ihracatı geçen yıl 47.6 milyar dolar, ithalatı 35.2 milyar dolar oldu. Buna göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2021'de 34.7 milyar dolarken 2022'de yüzde 37 artışla 47.6 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2021'de 28.1 milyar dolarken 2022'de yüzde 25.6 artışla 35.2 milyar dolar oldu. Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı yüzde 74.3'e yükseldi. Hizmet ihracatında 2022'de toplam ihracatın yüzde 28.4'ü Almanya, ABD ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Yüzde 12.3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10.3'lük payla ABD, üçüncü sırada ise yüzde 5.8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.Konu ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünya ticareti içinde payı gittikçe artan hizmet ticaretinin Türkiye dış tecaretindeki payının ve öneminin gittikçe arttığına dikkat çekti. Bolat, "Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda hizmet ihracatımızı 2028'e kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Küresel hizmet ticaretinden aldığımız payı ise yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.