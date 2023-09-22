Türkiye’ye 1 milyarlık yatırım kararı aldık

2013'te Aras Kargo'nun yüzde 25 hissesini alan, ardından 2020'de ortaklığını yüzde 80'e taşıyan, Avrupa'nın köklü lojistik sağlayıcısı Avusturya Postanesi, bu süreçte Aras Kargo'nun dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına yönelik olarak, 100 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı. Bu yılı yüzde 100 büyümeyle kapatmayı hedefleyen şirket, kısa sürede 1 milyar TL büyüklüğünde yeni bir yatırımı devreye alacağını açıkladı. Basınla buluşma toplantısında Türkiye pazarına yönelik hedeflerini paylaşan Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, "Türkiye'nin ve şirketimizin geleceğine olan inancımız tam. Ortadoğu ve Orta Asya'da Çin'e kadar uzanan bir coğrafyaya ulaşmamızda burayı merkez olarak görüyoruz. 27 bin çalışanımızla 13 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye faaliyet gösterdiğimiz ülkeler içinde bir mücevher ve gurur kaynağımız. Türkiye bütün dünya için lojistik bir hub. Buradaki büyümemizi uluslararası arenaya taşımaya kararlıyız" dedi. Umundum, Türkiye'yi Avusturya Postanesi Grubu'nun Ar-Ge merkezi olarak konumlandırdıklarını söyledi.E-ticaretteki hızlı büyümeye paralel olarak yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına hız verdiklerine vurgu yapan Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, 2022'nin ikinci yarısında, toplam kargo gönderilerinin yüzde 22.1'ini taşıyarak gönderi adedi bakımından sektör lideri olduklarına dikkati çekti. Aras Kargo'nun sadece Türkiye'de değil yurt dışında da kendi markasıyla hizmet veren, teknoloji üretip ihraç eden bir şirket konumuna ulaştığını aktaran Ayyarkın, "Hizmetlerimizi yurt dışına taşıyan Aras Global'in Azerbaycan'la başlayan yolculuğu Orta Asya'daki diğer pazarlarla devam edecek. 2024 sonunda Aras Global'in toplam ciromuzdaki payını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede Azerbaycan'ın lider kargo şirketi olmayı, Özbekistan ve Kazakistan gibi pazarlara yatırım yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Utku Ayyarkın, şunları kaydetti: "Azeri tüketiciler, Türkiye merkezli e-ticaret firmalarından alışveriş yaptıklarında aracısız, uçtan uça teslimat hizmetine kavuştu. Ülkedeki şube sayımızı ve araç filomuzu yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Aras Global ile büyüttüğümüz ağımız tüm KOBİ'lerin işine yarayacaktır."ARAS Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras da Aras Kargo'nun organizasyonu, stratejik planlaması, yatırımları, teknolojik altyapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve topluma sunduğu katkılarla küresel standartlarda kurumsal bir yapıya kavuştuğunu kaydetti. Aras, "Geçtiğimiz yıllarda yakaladığımız büyüme ivmesini sürdürmek üzere çok sağlam bir temel elde ettik. Uzun yıllara dayanan iş ortaklıklarımıza, yeni nesil e-ticaret şirketlerini ekledik. Bu alanda Türkiye'nin en önde gelen markaları da dahil olmak üzere geniş bir müşteri portföyümüz var. Sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye, erişimimizi artırmaya, pazarımızı genişletmeye ve müşteri deneyimini geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aras Kargo geleceğe hazır" değerlendirmesinde bulundu.