Türkiye’ye 1.4 milyar dolarlık güven

Dünyanın en büyük sigorta gruplarından biri olan Zurich Sigorta Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız, uluslararası yatırımcının Türkiye ekonomisine güveninin artarak devam ettiğini bunu tüm yönetim kurulu toplantılarında gözlemlediklerini söyledi. 2008 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren şirket, yalnızca son iki yılda 1.4 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

DOLAR BAZINDA %100 BÜYÜME

2023 yılında Mapfre Yaşam Sigorta'yı, 2024 yılında ise NN Hayat ve Emeklilik'i bünyesine katan Zurich Sigorta, hayat ve bireysel emeklilik alanında büyük bir ölçeğe ulaştı. Şirket, bireysel emeklilikte de yüzde 5'e yakın pazar payı yakalamış oldu. 2023 Ekim'den bu yana 2 şirket satın alımı, 2 münhasır iş birliği anlaşması yapan firma, toplam müşteri sayısını da iki milyona çıkardı. Hayat emeklilik satın alımıyla birlikte 400 bin yeni müşteri ve 1 milyar dolarlık fon büyüklüğü sağlandı.Yılmaz Yıldız, "Biz Türkiye'deki iki yabancı firmanın operasyonlarını satın aldık. Diyorlar ki 'yabancı yatırımcı Türkiye'den kaçıyor. Ben tabi herkesin kararına saygı duyarım ama biz yatırım yapıyorsak bazılarının da çıkma hakkı vardır. Yıl sonu bizim hedefimiz 2 milyar dolar. Bu yıl kurun da nerede olacağına göre dolar bazında yüzde 100 büyümeye yakalarız" dedi. Yıldız, reel getiride hedeflerinin yüzde 30-35 arasında olduğunu buna rağmen bu hedefi yüzde 30-40 üzerinde tamamladıklarını belirtti.

HAYAT DIŞI 12.3 MİLYAR TL

2024 yılında hayat dışı branşta 12.3 milyar TL prim ürettiklerini bir önceki yıla göre yüzde 133'lük büyüme yakaladıklarını söyleyen Yılmaz Yıldız, "Hayat branşında 233 milyon TL'lik üretime ulaştık. Toplam iş hacmi 1.4 milyar dolara çıkarken üretimin yüzde 42'si acente, yüzde 32'si broker, yüzde 16'sı banka, yüzde 10'u ise merkez satış kanalından sağlandı. Biz Türkiye gibi ülkelerde önce doğru pozisyonlanır, ardından sürdürülebilir kârlılığı sağlar ve en sonunda büyürüz. Grup içerisinde İspanya ile yüzde 21 farkımız var. İşler böyle giderse iki yıl içerisinde Türkiye İspanya'yı da geçip Avrupa'da en büyük beşinci ülke olabilir. Aynı zamanda Türkiye makro ölçekte de bu büyüme rakamları ile Avrupa'nın beşinci büyük ekonomisi olabilir. Bunu da herhangi bir şekilde sübjektif olarak söylemiyorum. Rakamlar ortada. Rakamlar bize bunu gösteriyor ve sermayedarımız da Türkiye'de olmaktan gayet memnun" değerlendirmesinde bulundu.