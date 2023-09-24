Türkiye’ye finans akışı başladı

CUmhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) ile siyasi istikrar ve güven iklimini teknik öngörülebilirlik sağlayarak desteklediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa desteğini ortaya koyduğunu, bunun çok önemli olduğunu söyledi. Enflasyonla mücadelenin bu dönemin en temel önceliklerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş var. Bir süre sonra bu geçici yükseliş yerini düşüşe bırakacaktır. Aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz. Bu sene sonuna doğru, gelecek senenin başlarında bu aylık bazdaki gelişmeleri göreceğiz" dedi.Ülkeye yabancı kaynak girişinin ne durumda olduğu sorulan Cevdet Yılmaz, son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 51 milyar dolarlık bir paket anlaşmanın imzalandığını dile getirdi. Yılmaz, "Süreç başladı. Bu yıl bitmeden gerçekleşmesini bekliyoruz. Müzakereler son aşamalara geldi diye biliyorum. Yıl başından önce bu kaynakların Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Finans akışı başlayacak. Geçen hafta itibarıyla rezervlerde 22 milyar dolar net bir artış oldu. Son üç ayda gerçekleşti bu rakam. İşin özeti bu. Borsamıza belli bir akış başladı. Diğer kanallarla da yatırımcı ve finans ilgisinin arttığını görüyoruz" dedi.YILMAZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD gezisinde Türkiye'ye çok yoğun bir yabancı ilgisi görüldüğünü söyledi. Gelecek dönemde ülkeye daha fazla kaynak girişi olacağına dikkati çeken Yılmaz, "Cari açığımızı düşüreceği hem de bunu çok daha rahat bir şekilde finanse edeceğiz. Yatırımcı güvenini gösteren CDS 700'lere kadar çıkmıştı. Seçim sonrası 400'ün altına geldi. Yatırımcının ilgisini özetleyen bir rakam. Önümüzdeki dönemlerde daha da aşağı gittiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.