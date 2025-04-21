Giriş Tarihi: 21.4.2025 12:45Son Güncelleme: 21.4.2025 12:46
Türkiye'ye gıda stokları için 'stratejik stok merkezi' olma teklifi geldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi" açıklamasında bulundu.
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Türkiye'ye gıda stokları için 'stratejik stok merkezi' olma teklifi geldi