Türkiye’ye ilgi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katıldı. Zirve, Almanya'nın en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katılan Şimşek, bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketlerle bir araya geldi.Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" ifadesini kullandı.