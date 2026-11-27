Irak, 12 yıldır kapalı olan eski Irak-Türkiye petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirmek için süreci başlattı. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Kerkük'teki IT1 pompa istasyonunun resmi açılışını gerçekleştirerek hattın yeniden devreye alınmasına yönelik çalışmaları başlattı.
İLK AŞAMADA GÜNLÜK 300 BİN VARİL TAŞINACAK
Irak resmi ajansı INA'nın aktardığı Petrol Bakanlığı açıklamasına göre, petrolün 46 inç çapındaki boru hattı üzerinden IT1 pompa istasyonundan IT1A istasyonuna, buradan da MS ölçüm istasyonuna ulaştırılması planlanıyor.
Hattın ilk aşamada günlük 300 bin varil kapasiteyle çalışması öngörülüyor. İkinci pompa istasyonundaki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapasitenin günlük 500 bin varile çıkarılması hedefleniyor.
ÇALIŞMALAR YEREL İMKANLARLA YÜRÜTÜLÜYOR
Boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların, Kuzey Petrol Şirketi ve Petrol Projeleri Şirketi bünyesindeki Iraklı mühendisler ve teknik ekipler tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Petrol Bakanlığına bağlı diğer birimlerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, hattın yerel imkanlarla onarıldığı ve yeniden işletmeye alınması için gerekli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, hattın yeniden faaliyete geçirilmesinin Irak'ın ham petrol taşıma ve ihracat kapasitesinin artırılması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve petrol altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.
Öte yandan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023'te BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Eylül 2025'te faaliyete geçmişti.
Aynı zamanda Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan ve 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek 52 yıllık Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması günümüz şartlarına göre yeniden yapıldı.