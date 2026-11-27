Bakanlık açıklamasında, hattın yeniden faaliyete geçirilmesinin Irak'ın ham petrol taşıma ve ihracat kapasitesinin artırılması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve petrol altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Öte yandan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023'te BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Eylül 2025'te faaliyete geçmişti.

Aynı zamanda Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan ve 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek 52 yıllık Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması günümüz şartlarına göre yeniden yapıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör