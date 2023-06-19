Türkiye’ye yabancı yatırımcı getireceğiz

Kalyon Holding'in kazandığı Romanya'nın Karadeniz kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesinin imzaları geçtiğimiz gün atıldı. İhale sürecini değerlendiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, "Bu projenin önemi Romanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması. Aynı şekilde şu anda Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler altında Avrupa'da yapılmış en büyük enerji altyapı yatırım projesi" dedi.Türkiye'de de yatırım hedefleri bulunduğunu ifade eden Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı: "Yabancı yatırımcının Türkiye'de yatırım yapma iştahını daha da arttırabilmek için biz her yabancı yatırım olarak yurtdışına gittiğimizde onlara da buradan bir yatırım fırsatıyla gitmeyi çok seviyoruz. Özellikle geçtiğimiz sene yaptığımız Abu Dabi'li bir şirketle olan sermaye ortaklığı da bunun göstergelerinden bir tanesi. Bizim globalleşme hedefimiz sadece Türkiye'deki ismimizi yurt dışında taşımak değil yurt dışından da aynı şekilde Türkiye'ye ortak olabileceğimiz iyi sermayedar yatırımcıları da getirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."Kalyoncu, Romanya'daki projeyi 24 ay gibi kısa sürede bitirme hedeflerinin olduğunu belirterek "Geçtiğimiz cuma günü imzaladığımız Karadeniz'in Köstence kıyısından Romanya'nın Podişor bölgesine uzanacak olan 310 kilometrelik bir doğal gaz boru hattı ihalesini kazandık. Geçtiğimiz cuma günü de inşaat alanını biz teslim aldık. 24 ayda işlerimizi Transgaz'a teslim etme hedefimiz var. Bu projenin önemi Romanya'nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor olması" diye konuştu.Kalyon Holding'in Avrupa'daki hedeflerinden de bahseden Murathan Kalyoncu, "Sonraki sürecimizde Türkiye'de olduğu gibi gerek Avrupa'da gerek Asya, Afrika ve Amerika'da niyetimiz ve temennimiz odur ki, Kalyon içerisine girdiği işlerden alnın akıyla çıkan, kaliteli iyi maliyetli iş yapan ve kritik altyapı projelerinde yer alan bir firma olması. Bunun için farklı coğrafyalarda da operasyonumuz devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden inşası için de belli başlı adımlar attık" dedi.