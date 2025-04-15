Türkiye’yi üretim üssü yapalım

Tera Yatırım Holding, ABD merkezli White Bridge Global ile Dubai merkezli ortak girişim anlaşması imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump'a yakın iş insanlarından biri olan White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Thomas Beach, iki firmanın yurtiçi ve yurtdışı planlarını SABAH'a anlattı. Türkiye ile ABD'nin karşılıklı olarak işbirliğinden doğacak potansiyeli 'inanılmaz' olarak değerlendiren Beach, "Türkiye bu bölgede ve küresel olarak önemli bir ortak. Geçtiğimiz dört yıldaki ABD yönetimi bir utançtı. Yeni bir mevsime ve döneme giriyoruz. Başkan Trump'ın Başkan Erdoğan hakkında son zamanlarda yaptığı çok olumlu yorumları gördünüz. Başkan Trump güçlü liderliği sever, güçlü liderleri sever ve Başkan Erdoğan mükemmel bir lider" diye konuştu.

ÇİN FİYATINA BATI STANDARDI

Türkiye'de Tera Yatırım'la birlikte yatırım yapacakları ilk alanların enerji ve bankacılık olacağını belirten Beach, "Bence bu iki alan da çok önemli. Yatırımlarda yerel ortağa ve yerel uzmanlığa ihtiyacımız var. Türkiye'yi bir üretim merkezine dönüştürmemiz gerekiyor. Bugün bizim için bu çok daha önemli. Bunun nedeni Çin'e karşı olan tepki. Buradan uzaklaşan üretim boşluğunu doldurmak için Türkiye'nin devreye girdiğini görüyorum. Öte yandan güvenilebilecek, doğru lokasyon ve doğru deneyime sahip bir ortak olduğunu düşünüyorum. Çin fiyatlarına ABD ve Avrupa kalitesinde üretim yapabildiğinizi görüyorum. Yalnız enerji maliyetlerini düşürmek gerekiyor. Türkiye'nin inanılmaz nitelikli bir enerji bakanı var" şeklinde konuştu.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE YATIRIM

Tera Holding ile birlikte üçüncü ülkelerde de yatırım yapacaklarını belirten Beach, "Girdiğimiz coğrafyalarda ortak hareket edeceğiz. Pakistan örneğin. Onlar da mükemmel liderliğe sahip bir ülke ve bence Türkiye ile çok iyi uyumlular. Afrika'nın Türk ortaklarını piyasaya sokacağımız bir ortam olacağını düşünüyorum. Bence orada çalışabilirler. Bu zorlu ortamlardan bazılarında çalışabilirler. Altyapı inşa edebilirler. Bankacılık gibi alanlara girebilirler. Bu konuda çok heyecanlıyız. Libya gibi yerlere de bakıyoruz, Suriye ve diğer yerleri de araştırıyoruz. Bence Türkiye attığımız adımın çok güçlü bir temeli olabilir" dedi.



GÜÇLÜ BİR SİNERJİ YARATTIK

TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise bu işbirliğinin Türkiye için önemli fırsatlar barındırdığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, yalnızca iki şirketin değil, aynı zamanda sektörlerin ve bölgelerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Sınırların kalktığı, dijitalin hüküm sürdüğü yeni ekonomik düzende, sürdürülebilirlik, teknoloji ve altyapı yatırımları her zamankinden daha kritik. Bu güçlü sinerjiyle, sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek etki yaratan projelere imza atacağımıza inancım tam" dedi.