Türkler 100 metreküpe 1.779 Avrupalı 5.807 TL ödüyor

Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışa geçerek, 2022 yılından bu yana ilk kez megavatsaat başına 90 euroyu aştı. Son bir aydaki artış yüzde 20'yi bulurken, bu Avrupa'da doğalgazın Türkiye'ye göre ortalama üç kat daha pahalıya tüketilmesi anlamına geliyor. 100 metreküp doğalgaz tüketen bir Avrupalı 5 bin 807 (11.23 euro) öderken, Türkiye'de aynı miktarda gaza bin 779 TL tutarında bir fatura çıkıyor. İsveç vatandaşları 100 metreküp için 17 bin 790 TL (34.4 euro) ile Avrupa'da zirvede yer alıyor. Enerjide yaptığı doğru hamlelerle arz güvenliği sorununu ortadan kaldıran Türkiye, kış öncesi doğalgazda da fiyatların uygunluğu anlamında Avrupa'ya fark attı. Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail- ABD ile İran arasında devam eden savaşın Hürmüz Boğazı'na olan etkileri nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları cep yakar seviyeye ulaştı. Türkiye komşularıyla imzaladığı uzun dönemli kontratlar, enerji çeşitlendirmesi ve depoları sayesinde bu kışı da doğalgazda en ucuz fiyatlarla atlatan ülke olacak. Türkiye'de doğalgaz konutlarda kilovatsaat başına 3.44 euro olarak fiyatlandırılırken, bu rakam Avrupa genelinde ortalama 11.23 euro. Yani doğalgaza Avrupa'daki hanelerde Türkiye'den üç kat daha fazla ödeme yapılıyor. Türkiye, Ukrayna ve Macaristan'ın ardından doğalgazı ucuza tüketen üçüncü ülke konumunda yer alıyor.

İSVEÇ TÜRKİYE'DEN 10 KAT FAZLA ÖDÜYOR

Buna göre Avrupa'da meskenlerde kilovatsaat başına 34.4 euro ile doğal gazı en pahalı kullanan ülke İsveç olurken, onu sırasıyla 17.44 euro ile Hollanda, 15.78 euro ile İsviçre, 14.01 euro ile Portekiz, 13.35 euro ile İtalya ve 12.98 euro ile Fransa izledi. Doğalgazın Türkiye'ye göre İsveç'te 10 kat, Hollanda'da 5 kat, İsviçre'de 4 kat, Portekiz, İtalya ve Fransa'da 5 kat daha pahalı olduğu görüldü.

19 MİLYON ABONE KORUNACAK

Türkiye'de 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, bu yıl ilk kez geçilen kademe düzenlemesi ile 19 milyon hane ucuz doğalgaz tüketmeye devam edecek. Kademe düzenlemesinden yalnızca 2.8 milyon abone etkilenecek. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe- 1'de tüketim yapanlar doğalgazın metreküpüne 17.79 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26.73 TL ödeme yapacak.

DEPOLAMA TESİSLERİ YÜZDE 100 DOLU

Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri, Türkiye'nin kış aylarındaki arz güvenliğini sağlayan en kritik iki yer altı depolama merkezi olurken, güncel durumda her iki tesisin toplam depolama kapasitesi 6.3 milyar metreküpe ulaştı. Kış gelmeden depolar yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör