Türkmen gazı bugün Türkiye’ye geliyor

Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan tarihi anlaşmanın ardından doğalgaz tedariki başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazı teslimatının bugün başlayacağını ve yıl sonuna kadar gelecek 1.3 milyar metreküplük gazın 1.5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağını bildirdi. Bayraktar, iki ülke arasında 1998'de başlayan doğalgaz ticareti görüşmelerinin 27 yıl sonra neticeye ulaştığını söyledi.

5 YILA UZATACAĞIZ

Enerji Bakanı Bayraktar, 11 Şubat'ta yaptıkları duyuruyla BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Böylelikle Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız. Türkmen gazı, Türkiye'nin gaz tedarik çeşitliliği ve ithalat portföyünü çeşitlendirme sürecinde kritik bir adım olacak. Söz konusu gaz, aynı zamanda batıya gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturması açısından da stratejik önem taşıyor."