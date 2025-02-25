Türkmen gazı için geri sayım başladı

Türkiye, gönül coğrafyası ile ilişkilerini günden güne geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkmen Gazı anlaşmasıyla 20 yıldan sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türk- Türkmen Hükümetler Arası İşbirliği Komisyonu 8. Dönem Toplantısı'nın ardından protokol imzalandı.



Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

1.3 MİLYAR METREKÜP

Önceki toplantıda enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkmen gazının ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına erişiminin sağlanması konusunda sağlanan mutakabata vurgu yapan Yılmaz, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile ülke gazının 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye'ye ulaşmasının planlandığını söyledi. İlk etapta 1.3 milyar metreküplük doğalgazın Swap yöntemiyle getirileceğini anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Bunu başlangıç olarak görüyoruz. İleride bunun çok daha yüksek rakamlara çıkacağına, ülkemiz üzerinden Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarına Türkmen gazı ve elektriğinin ulaşacağına inanıyoruz."

ALTYAPIDA İŞBİRLİĞİ PLANI

Türkmenistan'daki hidrokarbon sahaların geliştirilmesi ve bu kaynakların ülkenin batısına taşınmasına yönelik altyapı yatırımlarında TPAO ve BOTAŞ'ın yer alması yönünde çalışmaların da devam ettiğini belirten Yılmaz, bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirecek ve bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydeden Yılmaz, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çaba gösterileceğini söyledi.