Türkmen Gazı Türkiye’ye geliyor

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998'de başlayan doğal gaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı. Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda anlaşmaya varılırken, anlaşma ile 1 Mart 2025'ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor.

GEÇEN YIL GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğalgaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Temmuz ayında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizmişti. Bakan Bayraktar, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart 2025'te başlanması planlanıyor.

TARİHİ BİR ADIM

Enerji Bakanı Bayraktar, varılan mutabakatla ilgili, "Türkiye- Türkmenistan enerji işbirliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğalgaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.