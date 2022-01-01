TURKOVAC’tan sonra bir müjde daha! Tamamen yerli ve milli

"2022'NİN İLK AYLARINDA DEVREYE GİRMİŞ OLUR"

Akdoğan, yerli Kovid-19 tanı kitiyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde özel sektör tarafından geliştirilmiş yerli tanı kitleri var, bunlardan bir tanesinin yaygınlaştırılması, ticarileştirilmesi noktasında destekler vermiştik. Bir de son dönemde TÜSEB olarak kendi bünyemizde de yeni bir yerli Kovid-19 tanı kiti geliştirdik. Farklı parametrelerde yaptığımız değerlendirmelerde bu kitin diğer tanı kitlerinden daha üst bir özelliğe sahip olduğunu, daha kısa sürede, daha doğru sonuç verdiğini gördük. Şimdi bu tanı kitinin Omicron varyantına yönelik versiyonu üzerinde de çalışıyoruz."