Türksat 5B için beklenen gün geldi: İnternet hızında devrim yaratacak

KARA, DENİZ VE HAVA TAŞITLARI DAHİL OLMAK ÜZERE HERKES GENİŞ BANT İNTERNET HİZMETİ ALABİLECEK

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant Uydu internet hizmeti verilebilecek" açıklamasında bulunmuştu.