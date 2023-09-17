TÜRKSAT 6A Haziran 2024’te fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 21. yüzyılın başında dünya sahnesinde daha etkin bir rol oynamak amacıyla uzay alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu, ülkenin uydu yayıncılığı serüveninin TÜRKSAT 1B ile başladığını ve şimdi ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A ile zirveye ulaştığını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için uzayda iz sahibi olma hususunda kararlılıkla çalışmalarımıza devan ediyoruz" dedi.Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 31 Mart 2024'te nakliyeye hazır hale gelmesinin hedeflendiğini ve fırlatma için Space X firması ile Temmuz 2021'de yapılan sözleşme gereği 16 Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı. Uraloğlu, "Son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlandı. Anten ve güneş panellerinin açılma testleri ekim ayında, Fırlatıcı Uyum ve Piro Testleri ile son hizalama testleri de kasım ayında başlayacak. CATR yani kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçümü Şubat 2024'te gerçekleştirilecek. Tüm bu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte uydumuz fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecektir" diye konuştu.TÜRKSAT 6A'nın 31 Mart 2024'te nakliyeye hazır hale gelmesini hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, "Space X firması ile TÜRKSAT 6A fırlatma hizmetleri temini sözleşmesi Temmuz 2021'de imzalandı. Mevcut takvime göre 16 Haziran 2024'te uzaya fırlatılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7.5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak. TÜRKSAT 6A projesinin, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle devam etmektedir. Şu anda Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan TÜRKSAT 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlanmıştır. Sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir" şeklinde konuştu.