TÜRKSAT 6a uydusunda ilk ihracat!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı kapsamında Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği noktaya dikkat çeken Uraloğlu, Dubai'de yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirket ile imzalanan anlaşmanın, hem teknik kabiliyet hem de ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türksat uyduları Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Daha önce diğer uydularımızla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla birlikte Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil; aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir."

"TÜRKSAT ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCUDUR"

Uraloğlu, yapılan satışın stratejik katkılarına da değinerek, Türksat'ın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel pazarlar için de güçlü bir uydu operatörü hâline geldiğini vurguladı. Anlaşmanın Türksat 6A'nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken, aynı zamanda Türkiye'nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağını ifade eden Uraloğlu, "Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A'nın da dahil olduğu uydu filosuyla dünyanın yüzde 65'ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir." dedi.

MİLLÎ TEKNOLOJİYLE KÜRESEL BAŞARI

Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen bu satışın, Türk mühendislerinin geliştirdiği millî bir haberleşme uydusunun ilk kez ticari olarak ihraç edilmesi açısından da büyük anlam taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat'ın uydu filosuyla birçok uluslararası firmalarla sözleşmeler imzalayarak ülkemize ihracat geliri kazandırmıştık. Uydu filomuzu uluslararası hizmet hedeflerine göre planladık. Bugün bu planlamanın somut sonucunu görmüş oluyoruz. CABSAT'te Türksat 6A üzerinden yapılan bu ihracat, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılıktan ne denli uzaklaştığının da bir göstergesidir. Artık biz uzayda sadece izleyen değil, yön veren taraftayız."

"TÜRKSAT, ULUSLARARASI ALANDA MARKA DEĞERİNİ DAHA DA YÜKSELTMİŞ OLDU"

Bakan Uraloğlu, yapılan ihracatla birlikte Türksat'ın daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör hâline geldiğini, bu sayede uluslararası rekabette elini güçlendirdiğini de vurguladı. Uraloğlu, "Bu anlaşmayla Türksat, uluslararası alanda marka değerini daha da yükseltmiş oldu. Türksat, uluslararası arenada uydu operatörleri arasında konumunu daha da güçlendirdi" dedi.