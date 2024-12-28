Türksat 6A yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörüngesine yaptığı yolculuğunun tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden 9 Temmuz'da yola çıkan ve 20 Temmuz'da 50 Derece Doğu yörüngesinde bulunan geçici yörüngesine ulaşarak faydalı yük testlerini tamamlayan Türksat 6A'nın dün sabah itibarıyla 42 derece doğu daimi yörüngesine ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu Türkiye'nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak bir projenin sonucudur" dedi.

20 YILLIK HAYALİN SONUCU

Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettiklerini kaydeden Uraloğlu, "10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşu ile başlayan 20 yıllık bir hayalin sonucu" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI OYUNCUYUZ

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın 50 derece doğu yörüngesine ulaşmasının ardından, büyük bölümü Türkiye'de üretilen faydalı yük testlerinin burada tamamlandığını kaydederek, "Türksat 6A bu testlerin hepsinden başarıyla geçti. Türkiye'de üretilen ekipmanlarımız başta olmak üzere uydumuz, 15 yıllık görevine hazır bir şekilde 42 derece doğu yörüngesinde bulunan daimi yörüngesine geçtiğimiz günlerde hareket etti. 42 derece Doğu yörüngesine doğru hareketinde de uydumuz uzayda toplam 6 ateşleme yaptı ve Türkiye saatiyle 28 Aralık tarihinde 05.00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası bugün itibariyle 35 bin 786 kilometre uzakta jeosenkron yörüngesine başarıyla ulaştı" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın test süreçlerini tamamlayarak 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmet vermeye başlayacağını anlatarak, "Böylece Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız" dedi. Türksat'ın aktif 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini anlatarak, Türksat 6A ile Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını da açıklayan Uraloğlu, "Kapsama alanımız Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya kadar genişleyecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3.5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek" diye konuştu.

KACIR: HABERLEŞME UYDUSU GELİŞTİREBİLEN 11 ÜLKE ARASINDAYIZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuya ilişkin, "TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir bölgeye hizmet sunacak. TÜRKSAT 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi" değerlendirmesinde bulundu.