TÜRKSAT enerjisini güneşten alacak

TÜRKSAT'IN ARTAN ENERJİ İHTİYACI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, ülkenin ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge haklarının yönetimini sağlayan TÜRKSAT'ın kamu kurumları başta olmak üzere büyük şirketlerin veri merkezi, siber güvenlik ve bilişim altyapısını da kuran çok stratejik bir kurum olduğuna dikkati çekerek, şirketin ülkenin birçok AR-GE projesinde de yer aldığını belirtti.

TÜRKSAT'ın artan enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama kararı aldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu projeyle sadece TÜRKSAT gibi stratejik bir kurumumuzun elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılamakla kalmayacağız, aynı zamanda yaşanılabilir ve temiz bir çevre çalışmalarına da katkıda bulunmuş olacağız. Bakanlık olarak da yenilenebilir enerji konusunda kapasiteyi daha ileri noktaları taşıyacağız. Sistemin geri dönüşü, işletme, bakım ve sigorta giderleri dahil güncel elektrik tüketim fiyatlarıyla 3 yıldan daha az sürecek. Bu sistemin kurulmasıyla TÜRKSAT'ın enerji konusundaki bağımsızlığı ve yedekliliği de sağlanmış olacak."