Türksat ve Avanti Communications arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Türksat ile Avanti Communications arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu anlaşma ile karasal altyapının sınırlı olduğu bölgelerde Türksat ve Avanti müşterilerine Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da kapsamlı ve sürekli bir uydu kapsama alanı sağlanacak. Sözleşme, filomuzun yeni üyesi Türksat-5B ile Avanti'nin HYLAS 4 ve HYLAS 2 uydularının kapasite ve kapsama alanlarını birleştirerek, müşterilere 100 Gbps üzerinde GEO HTS (High Throughput Satellite) Ka-band erişim imkanı verecek.

'DAHA FAZLA KOLAYLIK GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ'

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, iş birliği anlaşması kapsamında Avanti'nin CEO'su Kyle Whitehill ile Paris'teki 'World Satellite Business Week 2022'de bir araya geldi. Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, yaptığı açıklamada, "Türksat olarak, uydularımız ile dijital ayrıma karşı daha etkin mücadele vermenin yollarını aramak ve tartışmak için bir araya geldiğimiz bu büyük etkinlik World Satellite Business Week 2022'de, Avanti ile mevcut ortaklığımızı daha da güçlendirdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Türksat ve Avanti'nin, iletişim ihtiyacında yüksek artış gördüğümüz Afrika ve Orta Doğu'da kapsama alanı ve kapasite açısından birbirlerini tamamlayacak mükemmel bir eşleşme olduğuna inanıyoruz. Bu ortaklığın önemli potansiyeller yaratacağına, birçok açıdan farklı müşterilere daha fazla değer ve kolaylık getireceğine inanıyoruz" dedi.

'HEYECAN DUYUYORUZ'

Avanti CEO'su Kyle Whitehill ise "Türksat ile bu yeni ortaklığı özellikle yılın en önemli uydu etkinliklerinden birinde duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hızla değişen uydu endüstrisi göz önüne alındığında, iki güçlü bölgesel GEO operatörü olarak Avanti ve Türksat, müşterilerimize daha geniş kapsama alanı ve kapasite sunmak için güçlerini birleştirdi. Türksat ile güçlü bir iş ilişkimiz mevcut ve sektör için karasal altyapının sınırlı olduğu alanlarda daha iyi bağlantılar kurarak dijital ayrımla mücadele etmek için ortak bir hedef paylaşıyoruz. Bu yeni ortaklığın sahip olacağı olumlu etkiyi ve müşterilere açacağı fırsatları görmek için heyecan duyuyoruz" diye konuştu.