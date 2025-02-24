Türksat’a dev veri merkezi! Bakan Uraloğlu’ndan yerli yazılım vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere, Türkiye'nin dijital altyapısını kuran Türksat'ın yeni bir projeyi hayata geçireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara'da kurulacak olan Gölbaşı Veri Merkezi ile kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılım ile karşılayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, merkez hakkında yaptığı açıklamada "Gölbaşı Veri Merkezi, 28 bin 500 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak." dedi.

TÜRKSAT'IN VERİ MERKEZİ KAPASİTESİ ARTACAK

Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde kurulacak Veri Merkezi için tasarım ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Projenin inşaat, elektrik altyapısı, mekanik altyapı ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacak. Yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezi fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak." açıklamasında bulundu.