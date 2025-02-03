Turkuvaz Medya’ya prestijli ödül

Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Marmara Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen 2025 Kristal Marmara Ödül Töreninde Turkuvaz Medya 'Yılın En Çok Eşsiz ve Yenilikçi Yetenek Kazanımı Sağlayan Şirket' ödülünün sahibi oldu. Turkuvaz Medya İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Müdürü Tuğçe Uluekmekçi , "İşe alım yapmak aslında insanların hayatına birebir dokunmak demek, umarım bir gün hepinizin hayatına dokunmuş oluruz. Yetenek yönetimi uygulamaları, bir organizasyonun en değerli varlıkları olan çalışanlarının en etkili şekilde kullanılmasını sağlar. Çalışanları doğru işlere yerleştirmek, yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak ve organizasyonun genel başarısına katkıda bulunmalarını sağlamak ancak etkili bir yetenek yönetimi stratejisi ile mümkündür. Bir kurumu rakiplerinden ayıran en başlıca özellik, personelinin kalitesi ve yetenekleridir. Çalışanların şirketlerin büyümesinde ve başarılarında oynadığı önemli rolü düşündüğümüzde, işveren olarak onların sahip olduğu yeteneği etkili bir şekilde nasıl geliştireceğimiz İnsan Kaynakları'nın en önemli gündemlerinden bir tanesidir" diye konuştu.