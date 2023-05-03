Turkuvaz’dan finansın kalbinde zirve

TURKUVAZ Medya Grubu İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri yapacak İstanbul Finans Merkezi'nde dev zirve düzenliyor. Finans sektörü, iş dünyası ve akademisyenlerin katılacağı zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati konuşacak. Bugün İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek zirve İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak."Finansın Kalbinde Bankacılığın Geleceği" paneline Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. Öztop katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ile SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör üstlenecek. A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Finansın Kalbinde Bankacılık Dışı Finans" panelinde ise Papara CEO'su Emre Kenci, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz katılacak. Zirve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın konuşmasıyla sona erecek.