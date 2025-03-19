Türmenistan’la işbirliği sahaya inecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesi konusunda Türkmenistan ile ortaklık kurmak istediklerini belirtti. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'nda değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, enerji sektöründe iş birliklerinin artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Kapsamlı bir enerji stratejisi geliştirdiklerini anlatan Bayraktar, bu çerçevede bölgesel iş birliklerinin öne çıktığını aktardı. Bayraktar, 1 Mart itibarıyla tarihi bir adım attıklarını ve Türkmenistan'dan doğal gaz ithalatı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Böylece ilk kez, sınır komşumuz olmayan bir ülkeden boru hattı yoluyla doğal gaz tedarik ediyoruz. Bu adım sadece doğalgaz arzımızın çeşitlendirilmesi açısından değil, aynı zamanda Türkmenistan doğal gazının batıya, Avrupa'ya ulaşması açısından da büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK FIRSATLAR VAR

Bakan Bayraktar, gelecekte Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasıyla Türkmenistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğalgaz aktarılabileceğini umduğunu belirterek, "Aynı zamanda, bu bağlantıyı daha anlamlı hale getirecek upstream sektöründe de büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bu sebeple, Türkmenistan ile Türkmenistan ve Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda da ortaklık kurmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.