TÜRSAB’tan 2024-2025 Umre dönemi istişare toplantısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 2024 Yılı Hac Organizasyonu ve 2024-2025 Umre Dönemi İstişare Toplantısı, geçtiğimiz gün genel merkezinde gerçekleştirdi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın da katıldığı toplantıya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş, Harput BTK Başkanı Cuma Gülnar, İstanbul Fatih BTK Başkanı Gürkan Özcan, Hac ve Umre İhtisas Başkanı, Mehmet Şevki Sonuç ve İhtisas Başkan Yardımcısı Salih Kutluoğlu, TÜRSAB Baş Hukuk Müşaviri Av. İlker Ünsever, TÜRSAB Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişimi Grup Başkanı Mesut Kanat ile çok sayıda hac ve umre acentası temsilcileri katılım gösterdi.



ONLİNE SORU CEVAP YAPILDI



TÜRSAB Baş Hukuk Müşaviri Av. İlker Ünsever, Hac Umre İhtisas Başkanı Mehmet Şevki Sonuç ve İhtisas Başkan Yardımcısı M. Salih Kutluoğlu hac ve umre konularında yaşanan sıkıntılara ve hukuksuzluklara yönelik birliğin yapmış olduğu faaliyetleri ve hukuki girişimleri anlattı. Toplantıya katılanlardan ve Bölge Temsil Kurulları tarafından yapılan online yayın üzerinden gelen sorular yanıtlandı ve konularla ilgili açıklamalar yapıldı.