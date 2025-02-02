TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu açıkladı: İhracatta hedef 12 milyar dolar

Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında öncü kuruluşlarından TUSAŞ, geçtiğimiz yıl hedeflerini aşarak 7.2 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bu yıl ise hedefini yüzde 50 artırarak 12 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu yıl ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Aylık 1 milyar dolara ulaşabilirsek yıllık 12 milyar dolara çıkabiliriz. Üretim tarafında dünya genelinde yaşanan sıkıntılar bizi de etkiliyor ancak Türkiye olarak çok iyi bir performans sergiliyoruz" dedi.



AVRUPA PAZARI ÖNCELİKLİ



Savunma sanayii ihracatında Avrupa pazarına yöneldiklerini belirten Demiroğlu, özellikle Almanya'ya ATAK helikopteri satmayı hedeflediklerini dile getirdi. "Şu anda Almanya bizimle resmi bir görüşme yapmıyor. Ancak savunma sanayinde hızlı çözümlere ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bir gün bizim kapımızı çalacaklarını düşünüyorum ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.



ABD'YE AKSUNGUR ÖNERDİK



TUSAŞ, ihracatta herhangi bir bölge sınırlaması koymuyor. Amerika dahil her pazara açılmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu, ABD'ye Aksungur İHA'yı önerdiklerini açıkladı. "Meksika sınırını koruma amacıyla ABD'ye Aksungur İHA'yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir" diye konuştu.



KONUMUMUZ GÜÇLENİYOR



Savunma sanayiinde Türkiye'nin en büyük avantajının sadece ürün satmaktan öte, ülkelerin kendi sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Demiroğlu, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelere bakım, onarım ve eğitim desteği sunduklarını belirtti. "Bu, Türkiye'yi tercih edilen bir ortak haline getiriyor" dedi. Savunma sanayiinde dünya genelinde değişen dengeler içinde Türkiye'nin konumunun giderek güçlendiğini belirten Demiroğlu, "Önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.